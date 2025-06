Massimo Felici riconfermato direttore del Conservatorio Arrigo Boito di Parma

Massimo Felici continua a guidare il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma, un faro culturale nel panorama musicale italiano. Riconfermato per il triennio 2025-2028, Felici porta avanti una missione di innovazione e tradizione, in un momento in cui la musica classica sta cercando nuove vie per coinvolgere le generazioni future. Un'opportunità straordinaria per rilanciare l’arte e la cultura musicale in un mondo in rapidissima evoluzione!

Il Maestro Massimo Felici Ăš stato riconfermato con largo consenso direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma per il triennio 2025-2028. È il risultato delle elezioni che si sono tenute dal 28 al 30 maggio 2025 in cui aveva diritto di voto il collegio docenti dell’Istituto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Massimo Felici riconfermato direttore del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma

