Massimo Botti da Foligno alle gallerie Usa | Voglio essere cronista dell’arte

Massimo Botti, artista di Foligno, porta il suo iper-irrealismo oltre oceano, conquistando le gallerie statunitensi. "Una donna si tocca con un pennello, non con un coltello", afferma, sottolineando la potenza educativa dell'arte. In un'epoca in cui la cultura visiva è dominante, il suo lavoro invita a riflettere su identità e iconografia contemporanea. Scopri come la sua visione audace riscrive il dialogo tra antico e moderno!

“Una donna si tocca con un pennello, non con un coltello”. Massimo Botti lo dice senza esitazioni, con la forza di chi crede che l’arte possa educare, scuotere, ricucire. Classe 1969, nato a Foligno, dipinge da 35 anni e definisce il suo stile iper-irrealismo: un linguaggio in cui la Gioconda cena con Batman e Spider-Man prende il posto di Gesù nella Pietà. “Qualcuno mi ha detto: ‘Massimo, attento, questa è blasfema’. Ma io ho risposto che per i bambini Spider-Man è Dio. Minuscolo, eh. Ma Dio. E in questo modo è come se resuscitasse anche per loro”, racconta a LaPresse, mentre si reca da Renato Zero: “è interessato a una mia opera”, dice con orgoglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Massimo Botti da Foligno alle gallerie Usa: “Voglio essere cronista dell’arte”

Segui queste discussioni sui social

Rezé. Rose et Massimo, une création théâtrale jouée au Cépal #actu #Actualités #cépal #création #EU #europe #FR #France #jouée #massimo #Nantes #News #PaysDeLaLoire #RépubliqueFrançaise #rezé #rose #théâtrale Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Botti: «Ho una grande curiosità e tantissimi stimoli per affrontare la nuova avventura». VIDEO

Da sportpiacenza.it: Massimo Botti non ha bisogno di domande. Nel giorno in cui i riflettori sono puntati su Andrea Gardini in occasione della presentazione ufficiale del nuovo allenatore biancorosso, il tecnico che ha ...

La Gas Sales Bluenergy saluta Botti: "Ha un posto importante nella storia sportiva di Piacenza"

Secondo sportpiacenza.it: La Gas Sales Bluenergy comunica che Massimo Botti, in scadenza di contratto, non sarà confermato nella prossima stagione quale tecnico della squadra biancorossa. Volley Piacenza desidera ringraziare ...