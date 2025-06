Massara Juve il ds perde posizioni | il club bianconero gli preferisce quel profilo! Il nuovo nome balzato in pole in queste ore

La Juventus è in fermento: il nome di Riky Massara, inizialmente in pole come possibile direttore sportivo, sembra perdere terreno. I bianconeri stanno valutando un nuovo profilo, riflettendo su una strategia che potrebbe rivoluzionare il loro mercato. In un periodo in cui i club cercano sempre di più talenti emergenti e strategie innovative, chi sarà il fortunato a guidare il progetto Juventus verso un futuro di successi?

Massara Juve, il ds perde posizioni: i bianconeri gli preferiscono quel profilo! Il nuovo nome balzato in pole in queste ore e al vaglio della dirigenza. Sta perdendo un po’ di posizioni in queste ultimissime ore l’opzione Riky Massara per la Juventus, che continua la propria ricerca al direttore sportivo da cui ripartire dopo la separazione con Cristiano Giuntoli. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che rivela come il club in questa fase sembra preferire Hasan Salihamidzic, tra l’altro ex bianconero e che ha iniziato la sua avventura da dirigente al Bayern Monaco. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juve, il ds perde posizioni: il club bianconero gli preferisce quel profilo! Il nuovo nome balzato in pole in queste ore

