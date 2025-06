Massaggio cardiaco per dieci minuti | medico perugino salva una donna travolta da un albero caduto

Un eroe in vacanza. Il dottor Enrico Ramoni, medico perugino, ha dimostrato che la formazione può fare la differenza: con dieci minuti di massaggio cardiaco ha salvato una donna travolta da un albero a Venezia. Questo evento sottolinea quanto sia cruciale la preparazione in situazioni di emergenza, un tema sempre più rilevante nella società odierna. Le competenze salvavita possono trasformare una passeggiata in un atto eroico!

Un medico perugino e la moglie, tecnico di sala operatoria, hanno salvato la donna che è rimasta schiacciata dall’albero caduto a Venezia. Enrico Ramoni, dottore perugino che lavora a Bologna, era in gita a Venezia con la famiglia, quando si è trovato di fronte alla scena seguente al crollo di un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Massaggio cardiaco per dieci minuti: medico perugino salva una donna travolta da un albero caduto

