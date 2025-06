Mascherine farlocche sdoganate per forza Pure l’ex Cts Ciciliano inguaia Arcuri e Conte

Il caos mascherine continua a far discutere: l'ex CtS Ciciliano svela retroscena inquietanti, coinvolgendo nomi noti come Arcuri e Conte. In un mercato di guerra, dove soldi pubblici sono stati anticipati per dispositivi mai ricevuti, si solleva una questione cruciale: quanto possiamo fidarci delle scelte fatte durante la pandemia? La trasparenza è un diritto di tutti. Scopriamo insieme come questa vicenda impatti sul presente e sul futuro della salute pubblica.

Il capo della Protezione civile ammette: "Anticipati soldi per dispositivi carissimi ma mai arrivati, un mercato di guerra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mascherine farlocche sdoganate per forza". Pure l’ex Cts Ciciliano inguaia Arcuri e Conte

Se ne parla anche su altri siti

Un milione di mascherine sdoganate a Peretola

Riporta lanazione.it: in servizio all’aeroporto “Vespucci”, insieme ai militari della Guardia di Finanza di Firenze hanno sdoganato srapidamente circa un milione di mascherine FFP2 provenienti dalla Cina e ...

Mascherine Ffp2, nuovo pasticcio. Non si possono detrarre dal 730

Secondo affaritaliani.it: Il pasticcio delle mascherine ... «farlocche». Nei giorni scorsi le Dogane hanno chiesto alla Asl di Bolzano circa 2 milioni di euro di diritti doganali per uno stock di mascherine cinesi ...

Mascherine farlocche e affari. Arcuri graziato dalla Procura

Riporta ilgiornale.it: Aver fatto circolare mascherine farlocche in piena pandemia non è reato. Non per l'ex commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri né per la Procura di Roma, che ieri ha annunciato la ...