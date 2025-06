Maschera licenziata per aver urlato Palestina libera alla Scala il presidio dei colleghi | Scelta politica

Un episodio che scuote il mondo della cultura: una maschera del Teatro alla Scala è stata licenziata dopo aver urlato “Palestina libera”. Questo gesto non è solo un atto di protesta, ma si inserisce in un trend globale di attivismo politico, dove arte e diritti umani si intrecciano. La risposta dei colleghi? Un flash mob con striscioni e bandiere palestinesi. Un chiaro segnale: l'arte può e deve parlare, anche in tempi difficili.

Due bandiere palestinesi e un grande striscione con la scritta: “E adesso. licenziateci tutt*”. Un unico grido viene ripetuto più volte: ‘Palestina Libera’. È il flash mob organizzato da alcuni lavoratori del reparto dei laboratori ex Ansaldo del Teatro alla Scala, insieme al sindacato Cub. Poco prima della pausa pranzo di martedì 3 giugno, si sono ritrovati per dimostrare solidarietà alla giovane collega licenziata. Lo scorso 4 maggio, all’inizio di un concerto alla Scala, con in sala la presidente Giorgia Meloni e altri invitati dall’ Asian Development Bank, la ragazza – in servizio come maschera – ha gridato dalla galleria ‘Palestina Libera’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maschera licenziata per aver urlato “Palestina libera” alla Scala, il presidio dei colleghi: “Scelta politica”

Leggi anche Cosa sappiamo sul caso della maschera del Teatro alla Scala licenziata dopo che ha gridato “Palestina libera” - Il controverso licenziamento della maschera del Teatro alla Scala, che ha espresso un forte slogan politico davanti a Giorgia Meloni, riaccende il dibattito sulla libertà di espressione in contesti istituzionali.

