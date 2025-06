Martina la rabbia dei parenti | Lei irriconoscibile Morta dopo 11 minuti di agonia

La tragica morte di Martina, avvenuta dopo undici minuti di agonia, accende i riflettori su una realtà inquietante: la violenza tra le mura domestiche. I familiari, disperati, chiedono giustizia, denunciando un sistema che troppo spesso sembra assente. "Lui è un mostro, merita l’ergastolo", affermano con fervore. È un grido che invita a riflettere sull’urgenza di proteggere le vittime e combattere l'indifferenza. Non possiamo riman

“Non ce la fanno vedere, il volto di Martina non è riconoscibile. Lui è un mostro, deve avere l’ergastolo. Martina si poteva salvare, ha sofferto per 11 minuti. Ha aspettato che morisse e poi è andato via.” Martina, la rabbia dei parenti: “Lei irriconoscibile. Morta dopo 11 minuti di agonia” Sono parole di rabbia e . L'articolo Martina, la rabbia dei parenti: “Lei irriconoscibile. Morta dopo 11 minuti di agonia” Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Martina, la rabbia dei parenti: “Lei irriconoscibile. Morta dopo 11 minuti di agonia”

Leggi anche “Assistiamo muti alla fine di un popolo in mondovisione”: la rabbia di Martina, infermiera MSF a Gaza - Davanti al dramma di Gaza, l'emozione e l'indignazione affiancano il silenzio del mondo. Martina Marchiò, coordinatrice MSF, denuncia un'umanità spesso inattiva di fronte alla sofferenza di un popolo in balia della guerra.

Segui queste discussioni sui social

Tuo figlio che ammazza una ragazza è la prova definitiva che tu hai fallito su tutta la linea come genitore. #MartinaCarbonaro #martina #femminicidi #violenzadigenere Leggi la discussione

Come degli individui adulti che "Non l'ho scritto io ma l'intelligenza artificiale" dovrebbero formare gli adulti responsabili di domani, beh. Non si sa come. Dare la colpa alla societa' non serve, sono questi comportamenti individuali che… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

“Devono buttare la chiave”, dolore e rabbia per la morte di Martina Carbonaro

Riporta internapoli.it: A pronunciare queste parole, con la voce spezzata dal dolore, è Vincenzo, cugino della madre di Martina Carbonaro ...

La rabbia di Martina Evatore a “Miss Venice Beach”: «I vestiti non istigano alla violenza»

Secondo iodonna.it: Fortunatamente, ma non sempre succede, Martina ha urlato e alcuni passanti ... Per questo ha deciso così di sfogare la sua rabbia e di raccontare il suo gesto: «Un attacco agli stereotipi ...