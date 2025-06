Martina Carbonaro uccisa dall’ex fidanzato l’autopsia conferma l’agonia

La tragica morte di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola, riaccende un drammatico dibattito sulla violenza giovanile e sulle relazioni tossiche. L'autopsia ha rivelato dettagli agghiaccianti, confermando un'agonia inaccettabile. Questo episodio ci obbliga a riflettere sull'urgenza di educare i giovani al rispetto e alla gestione delle emozioni. La storia di Martina non deve rimanere un caso isolato; è un grido di allerta per tutti noi.

La Procura di Napoli Nord ha conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 18 anni. L'esame è stato eseguito oggi, presso l'istituto di medicina legale di Napoli, a partire dalle 11 e si è concluso nel pomeriggio, intorno alle 16. A disporlo è stato il sostituto procuratore Alberto Della Valle, titolare dell'inchiesta sul femminicidio che ha sconvolto la comunità. I primi riscontri medico-legali hanno confermato che la ragazza non è morta sul colpo, ma ha vissuto un'agonia, la cui durata esatta sarà definita con successivi approfondimenti.

