Martina Carbonaro non è morta subito trovate 4 ferite sul cranio

La tragica storia di Martina Carbonaro scuote l'Italia, rivelando un dramma profondo e una violenza che non può essere ignorata. L’autopsia ha svelato che la giovane ha vissuto istanti di sofferenza, un aspetto che amplifica il dolore di questa vicenda. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio, dove la lotta contro la violenza di genere deve essere una priorità. È fondamentale riflettere su come proteggere le nuove generazioni.

AGI - C'è stata sofferenza e agonia. È quanto emerso dall'esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. La 14enne, dunque, non è morta subito. Sul cranio sono state trovate quattro ferite, sia sulla parte frontale che in quella posteriore. Ed è stata rilevata anche una vasta frattura cranica con emorragia e una ferita sul collo. Si attende ora l'esito degli esami che sono stati eseguiti dalla dottoressa Raffaella Salvarezza, nominata dalla Procura, per l'ultima parola. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Martina Carbonaro non è morta subito, trovate 4 ferite sul cranio

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Segui queste discussioni sui social

Tuo figlio che ammazza una ragazza è la prova definitiva che tu hai fallito su tutta la linea come genitore. #MartinaCarbonaro #martina #femminicidi #violenzadigenere Leggi la discussione

Italien ringt mit der Bestürzung über den Femizid an der vierzehnjährigen Martina Carbonaro. Ein Lehrer wünscht Melonis Tochter öffentlich dasselbe Schicksal – und verleiht dem Fall eine neue politische Dimension. Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una lenta agonia”: i risultati dell’autopsia

Segnala msn.com: «Non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni». È quanto em ...

Martina non è morta subito ma al termine di un'agonia

msn.com scrive: Non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni: è quanto emer ...

Quattro ferite, lesioni sul collo: Martina Carbonaro non è morta subito, dice l’esame autoptico sul corpo della 14enne

Riporta fanpage.it: Eseguita l'autopsia, quattro ferite e lesioni sul collo della giovane di Afragola (Napoli) vittima di femminicidio ...