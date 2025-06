Martina Carbonaro non è morta subito la cugina | ‘La guardava mentre era in agonia volto da ricostruire’

La tragica storia di Martina Carbonaro, una giovane ragazza di soli 14 anni, riporta alla luce un tema drammaticamente attuale: la violenza di genere tra i ragazzi. Non solo una vita spezzata, ma un’agonia che sembra non avere fine. La testimonianza della cugina, che l’ha vista soffrire, mette in evidenza l’urgenza di affrontare questa piaga sociale. Un caso che, purtroppo, ci costringe a riflettere su quanto sia fragile la nostra gioventù.

La verità dell’autopsia: una lunga agonia per Martina. Martina Carbonaro, 14 anni appena compiuti, è morta dopo una lenta e straziante agonia. A causarle la morte è stato Alessio Tucci, 19 anni, suo ex fidanzato, che l’ha colpita ripetutamente alla testa con una pietra. L’autopsia effettuata presso l’ospedale di Napoli ha confermato la presenza di almeno quattro lesioni craniche gravi, responsabili di un’emorragia letale. L’esame, condotto dalla dottoressa Raffaella Salvarezza incaricata dalla procura di Napoli Nord, ha anche evidenziato segni sul collo che potrebbero essere di asfissia o abrasioni dovute ad altro, alla caduta o al fatto che la 14enne, dopo essere stata colpita, è stata nascosta in un armadio dove poi è stata ritrovata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Carbonaro non è morta subito, la cugina: ‘La guardava mentre era in agonia, volto da ricostruire’

