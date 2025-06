Martina Carbonaro l' autopsia svela la furia omicida di Alessio Tucci | Le ha sfondato il cranio ma non è morta subito

La tragica vicenda di Martina Carbonaro riporta alla luce un tema scottante: la violenza di genere e le sue conseguenze devastanti. L'autopsia rivela un omicidio atroce, con segnali di una furia omicida che non lascia scampo. Ma dietro ai numeri e alle cronache, si nascondono storie di vite spezzate e dolori incolmabili. Un invito a riflettere su quanto sia urgente combattere questa piaga sociale. La giustizia deve prevalere.

Non è deceduta immediatamente ma al termine di un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

