Martina Carbonaro l’autopsia | morta dopo agonia

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, la giovane ragazza uccisa dall'ex fidanzato, riporta alla luce un tema drammatico e attuale: la violenza giovanile. L'autopsia ha rivelato che Martina ha vissuto un’agonia prolungata, un dettaglio che amplifica la gravità di un crimine che ha scosso l'Italia. È fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie e proteggere i più vulnerabili. La sua storia non deve essere dimenticata.

Martina Carbonaro, la 14 enne uccisa dall’ex fidanzato, Alessio Tucci la sera del 26 maggio ad Afragola, nel Napoletano, non è morta subito ma dopo una agonia la cui durata è ancora da stabilire. È il dato che è emerso dalla autopsia che si è svolta oggi sul corpo della ragazza. Dall’esame autoptico è emerso che la morte non è stata immediata e sono stati riscontrati segni di sofferenza. Per stabilire quando è avvenuta la morte saranno necessari ulteriori esami istologici. Dalle prime indicazioni Martina Carbonaro è stata colpita diverse volte al volto e alla testa. L’esame, condotto dalla dottoressa Raffaella Salvarezza incaricata dalla procura di Napoli Nord, ha anche evidenziato segni sul collo che potrebbero essere di asfissia o abrasioni dovute ad altro, alla caduta o al fatto che la 14enne, dopo essere stata colpita, è stata nascosta in un armadio dove poi è stata ritrovata. 🔗 Leggi su Lapresse.it