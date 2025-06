Martina Carbonaro l’autopsia conferma l’agonia prima della morte | Cranio fracassato la 14enne colpita al viso e alla testa

Una tragedia che scuote l'Italia: la giovane Martina Carbonaro non è solo una vittima, ma un simbolo di una violenza che continua a crescere. L'autopsia rivela l'agonia prima della morte, un triste monito sulla brutalità dei femminicidi. Questo dramma riporta alla luce un tema urgente: la necessità di combattere contro la violenza di genere. Non possiamo permettere che storie come questa rimangano senza giustizia. La società deve reagire!

Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una lunga agonia. La 14enne uccisa dall’ex fidanzato, il 19enne reo confesso Alessio Tucci, ad Afragola, secondo i primi accertamenti autoptici è stata colpita quattro volte, al viso e alla testa. Era viva quando il suo corpo è stato nascosto sotto cumuli di rifiuti e detriti in un casolare abbandonato a pochi passi da casa. E ha il cranio fracassato. Martina Carbonaro, i primi risultati dell’autopsia. L’autopsia, durata quattro ore, è stata eseguita dal perito nominato dalla Procura di Napoli Nord, la dottoressa Raffaella Salvarezza. All’esame hanno preso parte anche i consulenti di parte: per la famiglia di Martina l’avvocato Sergio Pisani ha nominato i dottori Pietro Tarsitano e Omero Pinto. 🔗 Leggi su Open.online

Tuo figlio che ammazza una ragazza è la prova definitiva che tu hai fallito su tutta la linea come genitore. #MartinaCarbonaro #martina #femminicidi #violenzadigenere Leggi la discussione

Italien ringt mit der Bestürzung über den Femizid an der vierzehnjährigen Martina Carbonaro. Ein Lehrer wünscht Melonis Tochter öffentlich dasselbe Schicksal – und verleiht dem Fall eine neue politische Dimension. Leggi la discussione

