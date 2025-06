Martina Carbonaro la cugina | Non vogliamo un ergastolo ne vogliamo tre

Le parole a "Pomeriggio Cinque": "I genitori vogliono sapere quali sono state le ultime parole della figlia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Martina Carbonaro, la cugina: "Non vogliamo un ergastolo, ne vogliamo tre"

Tuo figlio che ammazza una ragazza è la prova definitiva che tu hai fallito su tutta la linea come genitore. #MartinaCarbonaro #martina #femminicidi #violenzadigenere Leggi la discussione

Italien ringt mit der Bestürzung über den Femizid an der vierzehnjährigen Martina Carbonaro. Ein Lehrer wünscht Melonis Tochter öffentlich dasselbe Schicksal – und verleiht dem Fall eine neue politische Dimension. Leggi la discussione

