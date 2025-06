Martina Carbonaro la confessione | L?ho colpita due volte mentre era in ginocchio

Martina Carbonaro, un nome che rimbalza tra le pagine della cronaca, racconta una storia di resilienza. Colpita due volte, la sua esperienza è un potente richiamo a riflettere sul tema della violenza di genere, sempre più attuale nella nostra società. La forza di Martina, che si rialza e continua a lottare, è un messaggio di speranza per tutte le donne. La sua testimonianza spinge a unire le forze contro ogni forma di abuso.

Il primo colpo l?ha raggiunta alla nuca, quando lei gli ha voltato le spalle per evitare di essere abbracciata. Un colpo forte, con una pietra, che non l?ha uccisa. Anzi. Lei si è.

Martina Carbonaro non è morta subito dopo essere stata colpita. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia, smentendo la versione dell'ex fidanzato e reo confesso dell'omicidio Alessio Tucci Tweet live su X

Martina Carbonaro, i risultati dell'autopsia: com'è morta la 14enne #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/03/news/martina-carbonaro-risultati-autopsia-come-morta-dopo-agonia-42847785/… Tweet live su X

Non è deceduta subito, ma al termine di un'agonia contrassegnata dalla sofferenza: è quanto emerge dall'autopsia eseguita sul cadavere di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso #ANSA Tweet live su X

