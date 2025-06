Martina Carbonaro i risultati dell' autopsia | com' è morta la 14enne

La tragica morte di Martina Carbonaro, la 14enne di Giugliano in Campania, riporta in primo piano il dibattito sulla salute mentale degli adolescenti. L'autopsia rivela dettagli agghiaccianti: una lunga agonia che getta ombre su un sistema che spesso ignora il grido d’aiuto dei giovani. È un momento cruciale per riflettere su come proteggere le nuove generazioni da simili tragedie, amplificando la necessità di un supporto psicologico accessibile e tempestivo.

L'autopsia conferma che Martina Carbonaro sarebbe morta dopo un'agonia. È quanto emerge dagli accertamenti che sono stati svolti presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L'autopsia è stata eseguita dal perito nominato dalla Procura di Napoli Nord, la dottoressa Raffaella Salvarezza che, in sostanza, confermano quanto formulato dopo il primo esame esterno della salma, effettuato sul luogo del ritrovamento. All'autopsia hanno preso parte anche i consulenti di parte: per la famiglia di Martina l'avvocato Sergio Pisani ha nominato i dottori Pietro Tarsitano e Omero Pinto. L'avvocato Mario Mangazzo, legale di Alessio Tucci, il 18enne reo confesso del femminicidio, ha delegato il medico legale Antonio Palmieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Martina Carbonaro, i risultati dell'autopsia: com'è morta la 14enne

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Tuo figlio che ammazza una ragazza è la prova definitiva che tu hai fallito su tutta la linea come genitore. #MartinaCarbonaro #martina #femminicidi #violenzadigenere Leggi la discussione

Italien ringt mit der Bestürzung über den Femizid an der vierzehnjährigen Martina Carbonaro. Ein Lehrer wünscht Melonis Tochter öffentlich dasselbe Schicksal – und verleiht dem Fall eine neue politische Dimension. Leggi la discussione

