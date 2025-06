Martin Garrix sul lago di Como al tramonto | Scene irreali in Italia vi amo!

Il Lago di Como si trasforma in un palcoscenico incantato grazie a Martin Garrix, che condivide la sua esperienza da sogno tra le acque serene e il calore del tramonto. Questo momento magico non è solo un concerto, ma un simbolo del risveglio del turismo di lusso in Italia. La bellezza dei nostri laghi sta catturando l'attenzione internazionale, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Lasciati ispirare da questa meraviglia!

Lecco, 3 giugno 2025 – L'iconico motoscafo in legno, l'acqua calma, il sole al tramonto che si riflette sulla superficie del lago e l'inconfondibile profilo del Lario. “ Unreal scenes in Italy! ”. È la cartolina da favola postata da Martin Garrix, il dj numero uno al mondo. L'artista olandese, 29 anni compiuti da poco, è stata una delle guest star all'ultima edizione del Nameless Festival che si è concluso ieri sera ad Annone Brianza. Dopo la sua esibizione di sabato sera, anche lui come il collega Tommy Cash, pure lui tra i big del Nameless, ne ha approfittato per qualche momento di relax sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Martin Garrix sul lago di Como al tramonto: “Scene irreali in Italia, vi amo!”

