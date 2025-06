Martedì 3 Giugno 2025 Almanacco Accadde Oggi Santo del giorno

Il 3 giugno ci ricorda la tragedia di piazza San Carlo, avvenuta nel 2017, dove un falso allarme durante la finale di Champions ha scosso Torino, portando a una calca devastante. Questo evento ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza negli eventi pubblici. Mentre il calcio continua a unire le folle, è fondamentale garantire che momenti di festa non si trasformino in drammi. La memoria di quel giorno deve servire da lezione per un futuro più sicuro.

Oggi nel 2017 - Tragedia di piazza San Carlo a Torino: un falso allarme lanciato durante la proiezione su un maxi schermo della partita finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in Piazza San Carlo genera una calca che causa un morto e circa 1500 feriti

