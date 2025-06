Marotta ringrazia Inzaghi | Quello di oggi una decisione comune avvenuta dopo un dialogo franco

Oggi, il mondo del calcio vive un momento di transizione con l'addio di Simone Inzaghi all'Inter, un cambiamento significativo che segna un nuovo capitolo per la squadra. Giuseppe Marotta ha sottolineato l'importanza di una decisione condivisa, evidenziando un dialogo franco e costruttivo. Questo passaggio non è solo una questione interna, ma riflette un trend più ampio: la ricerca di nuove strategie vincente in un panorama calcistico in continua evoluzione. Chi sarà il prossimo a brillare?

Anche Giuseppe Marotta ha salutato Simone Inzaghi. Il presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un comunicato ufficiale. Giorno di addii in casa Inter, con le strade del club e di Simone Inzaghi che si sono separate dopo quattro stagioni di alto livello. L ‘ex tecnico della Lazio si accaserà all’ Al-Hilal, dove percepirà un ingaggio monstre e potrà subito competere nel Mondiale per Club che inizierà tra pochi giorni. Inzaghi ha già salutato l’Inter e i suoi tifosi con una lunga lettera pubblicata sui suoi canali social, lo stesso ha fatto il club con un comunicato che la nostra redazione ha trattato in un precedente articolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta ringrazia Inzaghi: «Quello di oggi una decisione comune avvenuta dopo un dialogo franco»

Leggi anche Marotta ringrazia Inzaghi: «Passione e sincerità ! Decisione comune» - Un'era si chiude in casa Inter: Simone Inzaghi, dopo quattro stagioni di alti e bassi, saluta i nerazzurri.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Marotta: Ottimista sul futuro di Inzaghi, il ciclo non è finito. VIDEO; Psg-Inter, Inzaghi deluso e verso l’addio: la risposta sul Mondiale per club che imbarazza Marotta; Marotta, 'serata storta ma su Inzaghi non cambia nulla'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Marotta ringrazia Inzaghi: «Passione e sincerità! Decisione comune»

Come scrive inter-news.it: Le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi si separano ufficialmente. Dopo quattro stagioni intense, ricche di successi e momenti altissimi, ma anche di - Leggi su Inter-News ...

UFFICIALE - Inter, Simone Inzaghi non è più l'allenatore nerazzurro, Marotta: "Grazie per il lavoro svolto"

Si legge su napolimagazine.com: Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, c ...

Inter: Marotta a Inzaghi, 'grazie per la passione e sincerità'

Da msn.com: (ANSA) - MILANO, 03 GIU - "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel con ...