Marotta ringrazia Inzaghi | Passione e sincerità! Decisione comune

Un'era si chiude in casa Inter: Simone Inzaghi, dopo quattro stagioni di alti e bassi, saluta i nerazzurri. Marotta lo ringrazia per la passione e sincerità dimostrate, sottolineando l'importanza di una decisione condivisa. Questo cambiamento non è solo un addio, ma un'opportunità per ripensare il futuro della squadra nel contesto di un campionato sempre più competitivo. Quali saranno i prossimi passi dell'Inter verso nuove vette?

Le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi si separano ufficialmente. Dopo quattro stagioni intense, ricche di successi e momenti altissimi, ma anche di cocenti delusioni, è arrivato l’epilogo: l’allenatore piacentino non sarà più alla guida dei nerazzurri. La decisione è stata presa di comune accordo al termine dell’incontro andato in scena oggi tra Inzaghi e la dirigenza interista, alla presenza del presidente Giuseppe Marotta, che dopo l’ufficialità lo ha voluto ringraziare. IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE – Proprio il presidente Giuseppe Marotta, al termine del confronto, ha rilasciato una dichiarazione che certifica la serenità con cui si è arrivati alla conclusione del rapporto: «A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta ringrazia Inzaghi: «Passione e sincerità! Decisione comune»

