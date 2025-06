Mario Biondi al tempio della Concordia | l’ingresso sarà gratuito con prenotazione on line ma è già tutto esaurito

Il 21 giugno, Agrigento si trasforma nella capitale dell'estate italiana con il concerto di Mario Biondi al Tempio della Concordia. Un evento che unisce musica e storia, ma le prenotazioni sono già esaurite! Questo non fa che confermare la crescente voglia di eventi dal vivo, simbolo di rinascita culturale dopo i periodi difficili. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica tra arte e melodia!

Sabato 21 giugno non sarà soltanto l’inizio della stagione estiva, ma ad Agrigento sarà il giorno del concerto di Mario Biondi davanti al tempio della Concordia: un evento gratuito al quale si potrà accedere con un biglietto-invito da prenotare on line cliccando qui. La possibilità di accedere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Mario Biondi al tempio della Concordia: l’ingresso sarà gratuito con prenotazione on line, ma è già tutto esaurito

Leggi anche Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà ai piedi del tempio della Concordia per la Festa della musica - La “Festa della musica” è una celebrazione musicale che coinvolge 320 città in tutta Italia, comprese tutte le regioni e Agrigento.

Segui queste discussioni sui social

HOLY SHIT GUYS IT'S MARIO.EXE :whenyouseeslenderman: #msdos #dos #DosGames #mario #mariosgamegallery #supermario #creepypasta Leggi la discussione

Mario's lower half is done. Umm... Mario has gone through some things..#Lego #MarioKart #Mario Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà al tempio della Concordia per la Festa della musica

Come scrive agrigentonotizie.it: E quello che salta all’occhio è un esclusivo concerto di Mario Biondi in programma il 21 giugno al tempio della Concordia. L’artista sarà accompagnato dall’orchestra sinfonica jazz del Conservatorio ...

Mario Biondi è un "Aristogatto"

Si legge su tgcom24.mediaset.it: La nuova versione italiana è stata presentata al Blue Note, il tempio del jazz milanese, dallo stesso Mario Biondi, il cui contributo è contenuto in un video musicale realizzato insieme a The ...

Mario Biondi, stasera il live

Da leggo.it: «Il tempio dell'amore ha ospitato “L'amore è un tempio” - racconta Mario Biondi - e il Vittoriale è un luogo suggestivo, dove si respirano ancora passioni, arte e cultura». Il concerto a ...