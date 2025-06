Marina Ripa di Meana e Alessandro chi sono genitori di Lucrezia Lante Della Rovere | Mia mamma una manipolatrice

Lucrezia Lante della Rovere, figlia di Marina Ripa di Meana e Alessandro Lante, svela un passato difficile: un padre dipendente dall'alcol e un'infanzia segnata da privazioni. Questa confessione mette in luce un tema universale, quello delle famiglie disfunzionali, che colpisce molti. La resilienza di Lucrezia è un esempio potente di come si possa superare il dolore. Scopri come la sua storia personale influenza il suo presente e il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.

Lucrezia Lante Della Rovere ha parlato spesso del rapporto travagliato con i genitori. Ad Oggi un altro giorno, aveva confessato un particolare sul padre Alessandro Lante Della Rovere. “Non c’era una lira. Ora lo posso raccontare ridendo. Mio padre aveva la dipendenza dall’alcol e tutto ciò si riversava sulla sua vita, senza lavoro. Non aveva i soldi per pagarsi la bolletta del telefono”. E ancora: “ Papà era un po’ spaventato, era molto conservatore e molto maschilista. Per lui le donne dovevano stare a casa. Non poteva andare d’accordo con mia madre. Poi ha trovato moglie, la donna giusta per lui” dichiarava Della Rovere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Marina Ripa di Meana e Alessandro, chi sono genitori di Lucrezia Lante Della Rovere: “Mia mamma una manipolatrice”

Leggi anche Lucrezia Lante della Rovere a Belve: “A casa di Marina Ripa di Meana cocaina e pistole. Con Barbareschi troppe trasgressioni” - Martedì 3 giugno, su Rai2, Lucrezia Lante della Rovere svela il suo mondo in "Belve". Tra aneddoti sul rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana, e la tumultuosa relazione con Luca Barbareschi, l'attrice porta alla luce un universo di trasgressioni e segreti.

