Marianella sicuro | Inzaghi merita un 8! Due finali Inter valgono un titolo

Massimo Marianella si è espresso sulla scelta di Simone Inzaghi di lasciare l’Inter: varie le motivazioni alla base della scelta del piacentino, dal suo punto di vista. IL RAGIONAMENTO – Massimo Marianella si è così pronunciato a Sky Sport sulla decisione di Simone Inzaghi di passare dall’Inter all’Al-Hilal: «Vai lì per una scelta economica, la prima motivazione alla base di questa scelta, ma anche per ricaricare le batterie. Vieni pagato benissimo, alleni senza pressioni, e poi vedi il da fare. Ricordo la scelta di Ruben Neves, criticato per la sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita, il quale ha mantenuto uno standard alto, ha continuato a giocare nella Nazionale portoghese e magari tornerà nuovamente in Inghilterra». 🔗 Leggi su Inter-news.it