Margherita delle Stelle | due serate per la Hack

Un omaggio straordinario a Margherita Hack, icona della scienza e del pensiero critico, si svolgerà a Vaiano con la rassegna "Margherita delle Stelle". Questi due eventi non sono solo un tributo, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della divulgazione scientifica nell'era digitale. Scopri come la sua eredità continua a ispirare le nuove generazioni e promuove il dialogo tra scienza e società. Non perdere l'occasione di partecipare!

Due appuntamenti speciali per ricordare Margherita Hack, cittadina onoraria di Vaiano e figura centrale della cultura scientifica italiana del Novecento. È questo lo spirito della rassegna "Margherita delle Stelle", promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con la Fondazione CDSE e il Circolo Arci Spola d’Oro della Briglia. Due serate a ingresso gratuito – il 5 e 12 giugno - che intrecciano divulgazione scientifica, memoria storica e musica, per rendere omaggio ad una donna che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della scienza e della sua divulgazione, anche in forma semplice e comprensibile a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Margherita delle Stelle: due serate per la Hack

