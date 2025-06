Marchetti | Ipotesi Vecchi allenatore Inter al Mondiale per Club! Fabregas fermi al primo step

Il mondo del calcio è in fermento e l'Inter non fa eccezione. Luca Marchetti ha lanciato un'ipotesi intrigante: Cesc Fabregas potrebbe approdare sulla panchina nerazzurra, mentre Stefano Vecchi potrebbe guidare la squadra al Mondiale per Club. In un periodo in cui le scelte degli allenatori hanno un impatto cruciale sulle performance, questa mossa potrebbe rappresentare un cambio di rotta decisivo. Quale futuro attende i nerazzurri? La curiosità cresce!

Marchetti ha parlato del possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina dell'Inter, indicando poi l'ipotesi che vedrebbe Stefano Vecchi allenatore dei nerazzurri al Mondiale per Club. IL RAGIONAMENTO – Luca Marchetti si è così espresso a Sky Sport sulla situazione allenatore in casa Inter, affrontando i temi relativi a Cesc Fabregas e Stefano Vecchi: «L'Inter sta cercando di capire le idee di Fabregas per un'eventuale ricostruzione, se possono combaciare con quelle dei nerazzurri. Per carità, non possiamo escludere a priori che ci siano delle quarte vie, ma tutti gli indizii che abbiamo raccolto ci portano a pensare che l'Inter in questo momento sta cercando di capire se ci sia la disponibilità di Fabregas.

