Marche regione protagonista con oltre 50 eventi questa settimana ad Expo 2025

Le Marche brillano a Expo 2025 di Osaka, con oltre 50 eventi che celebrano il patrimonio culturale e le eccellenze locali. Questo è il momento perfetto per riscoprire il legame tra tradizione e innovazione, diventando protagonisti nel panorama internazionale. Un'opportunità imperdibile per conoscere come il Made in Italy può coprire un ruolo chiave nella sostenibilità globale. Rimanete sintonizzati, l'orgoglio marchigiano sta conquistando il mondo!

Si è inaugurata  la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L'evento, alla presenza del Commissario Generale per l'Italia ad Expo 2025 Osaka Mario Vattani, è stato aperto dal saluto del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, collegato in diretta con Osaka da Palazzo Raffaello. A seguire, l'assessore alle AttivitĂ Produttive Andrea Maria Antonini, intervenuto da Osaka, ha raccontato la giornata inaugurale. Le Marche ad Expo . "La presenza delle Marche ad Expo Osaka 2025 è sicuramente una importante opportunitĂ per il nostro territorio, le imprese e l'internazionalizzazione del Made in Marche – ha detto il presidente Acquaroli –.

