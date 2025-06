Marche firmato il protocollo per nuova caserma Vigili del fuoco di Pesaro

Un passo fondamentale per la sicurezza delle Marche! Oggi è stato firmato il protocollo d’intesa per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Pesaro. Questo progetto non solo migliorerà i servizi di emergenza, ma segna anche un impegno concreto verso la modernizzazione delle strutture pubbliche nella regione. Un investimento che riflette la crescente attenzione alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Non è solo un edificio, è una nuova era di protezione!

È stato firmato oggi, nella Sala Metaurense della Prefettura di Pesaro-Urbino, il protocollo d’intesa che segna l’avvio della realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino. L’ accordo, sottoscritto da Ministero dell’Interno, Regione Marche, Comune di Pesaro e AST di Pesaro-Urbino, rappresenta un passo decisivo per superare le criticità dell’attuale caserma situata lungo la Strada Statale 16. Presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il sindaco Andrea Biancani e il direttore dell’AST Alberto Carelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, firmato il protocollo per nuova caserma Vigili del fuoco di Pesaro

