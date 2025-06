Marcell Jacobs fissa la data del rientro! E sui Mondiali | Vorrei chiudere un cerchio

Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista e lo farà il 17 giugno a Turku, nei Paavo Nurmi Games. Il campione olimpico, che ha segnato la storia con un 9.92, punta a chiudere un cerchio e tornare ai vertici dell’atletica. Con l’aumento dell'interesse per le competizioni internazionali, il suo rientro rappresenta non solo un momento personale, ma anche un segnale forte per il futuro dell'atletica italiana. Non perderti questa emozionante ripartenza!

Marcell Jacobs sta scalpitando per fare il proprio ritorno agonistico e nell’intervista concessa ad Azzurra, la rivista di OA Sport, ha rivelato quale sarà la gara del suo rientro in pista: “ Il 17 giugno a Turku, in Finlandia, nei Paavo Nurmi Games. L’anno scorso vinsi con 9.92 e stabilii il record del Meeting. Fu la gara in cui Chituru Ali arrivò secondo con 9”96. Poi toccherà allo Sprint Festival il 20 giugno, a Roma, allo Stadio dei Marmi. E anche in questo caso ho bei ricordi, non tanto per la gara in sé, ma per la straordinaria accoglienza che mi fecero soprattutto i più giovani in uno stadio talmente bello che non ha eguali nel mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it