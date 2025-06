Marano-Lignano in motonave riapre dal 5 giugno ecco gli orari e dove trovare i biglietti

Dal 5 giugno, il mare chiama! Riapre il collegamento in motonave tra Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro, un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza della laguna. Con orari pensati per ogni esigenza, potrai viaggiare in compagnia della tua bici e goderti una traversata mozzafiato. Non è solo un viaggio, ma un'esperienza che unisce natura e relax, ideale per chi cerca nuove avventure estive. Non perdere l'occasione!

Giovedì 5 riapre il collegamento marittimo tra Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro. Il collegamento turistico, fornito da Tpl Fvg, fino a settembre offrirà a passeggeri e ciclisti la possibilità di raggiungere la nota località balneare attraverso una panoramica traversata in laguna.

