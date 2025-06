Mara Venier lascia Domenica In | chi prenderà il suo posto? Le novità Rai settembre 2025

Mara Venier dice addio a "Domenica In" e la Rai è in subbuglio! Chi avrà l’onore di prendere il suo posto? Con l’arrivo del nuovo palinsesto per la stagione 2025, si prospettano grandi cambiamenti. Questo è un momento cruciale per la TV italiana, dove le novità potrebbero ridisegnare l'intero panorama dei programmi diurni. Rimanete sintonizzati: il futuro della televisione è in arrivo e promette di essere elettrizzante!

La Rai è in fermento. A breve verrà svelato il nuovo palinsesto della stagione 2025 e le voci che girano sono più che interessanti. Tra conferme attese e addii clamorosi, il servizio pubblico si prepara a una stagione che, seppur all'insegna della continuità, riserva alcune sorprese. Il focus resta sui programmi diurni e sui weekend, con un occhio attento all'intrattenimento e alla gestione dei volti di punta. E proprio uno di questi volti, amatissimo dal pubblico domenicale, sembra pronto a dire addio per sempre.

Leggi anche “Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

