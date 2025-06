Manutenzioni tagli alle provinciali per Spinello

I tagli alla manutenzione delle strade provinciali stanno suscitando preoccupazione in tutto il paese. Daniele Valbonesi, consigliere regionale del Pd, lancia un appello urgente: “Il Governo deve rivedere queste decisioni”. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, la qualità delle infrastrutture non può essere sacrificata. Le strade di Spinello, come quelle di molte altre località , meritano attenzione e investimenti per garantire viabilità e sviluppo.

"Il Governo torni indietro sui tagli alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale ". Lo chiede il consigliere regionale Daniele Valbonesi (Pd, nella foto) da Spinello, frazione di Santa Sofia, che dista 43 km sia da Forlì sia da Cesena. "Il taglio deciso dal ministero dei trasporti – informa Valbonesi – ammonta a un totale nazionale di 1,7 miliardi con pesanti ricadute su tutti i territori; solo nel forlivese saranno 12,6 milioni a mancare da qui al 2028 con conseguenze importanti sin da subito in quanto i tagli riguardano opere con progettazioni già avviate e previste già per l'annualità 2025-2026" " Spinello è un esempio concreto di come questi tagli si ripercuoteranno in negativo sui territori: solo qui a essere tagliate con un colpo di spugna saranno le manutenzioni sulle due provinciali che collegano questo centro al capoluogo e alla valle del Borello, la provinciale 77 e la provinciale 127, causando un aumento del dissesto già presente e disagi per cittadini e imprese".

Leggi anche Strade, manutenzioni a rischio coi tagli alle Province: “Cittadini meno sicuri” - I recenti tagli alle province mettono a rischio la sicurezza delle strade. A Bergamo, il presidente Pasquale Gandolfi ha evidenziato che le province hanno subito una riduzione di 1,7 miliardi, sollevando preoccupazioni su come ciò possa influire sulla manutenzione e sulla sicurezza dei cittadini.

