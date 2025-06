Manutenzione Sori e dintorni rischiano di rimanere senz' acqua | autobotte in piazza

Attenzione, cittadini di Sori! Giovedì 5 giugno sarà una giornata cruciale: lavori sulla rete idrica potrebbero portarvi a fare i conti con abbassamenti di pressione e, in alcune zone, con l'assenza totale d'acqua. Questo è il momento ideale per riflettere sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche, un tema sempre più attuale. Preparatevi e organizzatevi: non lasciatevi sorprendere!

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, Iren informa che giovedì 5 giugno dalle 7,30 alle 19 potrebbero verificarsi importanti abbassamenti di pressione o mancanza d'acqua in tutto il Comune di Sori. In particolare, i disagi riguardano Sori centro, le frazioni Lago. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Manutenzione, Sori e dintorni rischiano di rimanere senz'acqua: autobotte in piazza

Segui queste discussioni sui social

Decurtati del 70% i fondi per le strade provincialiNon importa se per il ponte o no.#pareridistorti #radiobasemn #mantova #provincia #strade #manutenzione #manutenzioni #stradali #tagli #decurtazioni #ministero #infrastrutture #ministro #s… Leggi la discussione

#MetroA – È rientrato in servizio il sesto treno revisionatoIl treno 369-370 ha completato la revisione generale prevista dalla normativa, all’interno del programma di manutenzione dei 51 convogli in flottaSi tratta di operazioni per garan… Leggi la discussione