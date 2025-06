Manutenzione delle strade retromarcia di Salvini sui fondi Le Province | Restituirà i 350 milioni tagliati

Un'importante svolta per la manutenzione delle strade italiane: il governo di Salvini ha deciso di restituire 350 milioni tagliati alle province. Questo segnale non solo risponde a un bisogno urgente di infrastrutture più sicure, ma si inserisce in un trend più ampio di attenzione verso la sostenibilità della mobilità. È ora cruciale monitorare come queste risorse verranno allocate per garantire un futuro su fondamenti solidi e sicuri!

Parziale retromarcia del governo sui tagli alle risorse destinate alla manutenzione delle strade. Durante un incontro al ministero delle Infrastrutture il presidente dell’ Unione province italiane Pasquale Gandolfi ha fatto sapere che dal confronto con Matteo Salvini e le strutture del Mit e del ministero dell’Economia “si è stabilito che nella conversione in legge del decreto infrastrutture saranno restituiti alle Province i 350 milioni di risorse per il 2025 e 2026 tagliati dal Decreto milleproroghe”. Dal canto suo l’Upi ha confermato “l’impegno delle Province, dimostrato fin ora dai dati che abbiamo raccolto nel nostro monitoraggio, a utilizzare a pieno le risorse assegnate “, monitoraggio stando al quale “dal 2018 al 2024 le Province hanno impegnato il 93% delle risorse assegnate e ne hanno speso l’84%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manutenzione delle strade, retromarcia di Salvini sui fondi. Le Province: “Restituirà i 350 milioni tagliati”

Leggi anche Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

