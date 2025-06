Manuel Locatelli Juventus in allarme

La Juventus è in allerta: Manuel Locatelli ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale per un trauma alla caviglia. Questo imprevisto rischia di scuotere le certezze bianconere, soprattutto in un periodo cruciale della stagione. Il centrocampista, vero faro del gioco juventino, potrebbe subire un'improvvisa battuta d'arresto. In un campionato sempre più competitivo, l'assenza di Locatelli potrebbe rivelarsi decisiva. Restate sintonizzati per aggiornamenti!

Un imprevisto preoccupante La Juventus vive momenti di apprensione per le condizioni di Manuel Locatelli, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un trauma alla caviglia destra. L'incidente, avvenuto durante un allenamento a Coverciano, ha sollevato timori a Torino, dove il centrocampista è considerato il fulcro

Leggi anche Juventus, la rivincita di Manuel Locatelli - Manuel Locatelli, fulcro della Juventus, si prepara a vivere una stagione di riscatto cruciale. Con la squadra in cerca dell'accesso alla Champions League, la sfida contro il Venezia, attualmente sul 2-2, rappresenta un momento decisivo.

