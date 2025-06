Mantova in musica | un viaggio tra bellezza e intensità a Trame Sonore

Scoprire "Trame Sonore" a Mantova è come immergersi in un universo sonoro che travalica i confini della musica tradizionale. Questo festival non è solo un evento, ma un viaggio emozionante tra bellezza e intensità. In un’epoca in cui la musica si evolve rapidamente, vivere questa esperienza è un'opportunità unica per connettersi con artisti e suoni che raccontano storie profonde. Preparati a lasciarti sorprendere: ogni nota è una scoperta!

Non ero mai stata a Trame Sonore. Ne avevo sentito parlare, certo — elogi, recensioni entusiaste, voci di corridoio tra appassionati — ma viverlo di persona è stato un altro tipo di rivelazione. Un’immersione completa, quasi un rito di passaggio, in quella che potrei definire una delle esperienze musicali più raffinate, stratificate e vive che mi sia capitato di attraversare. Arrivare a Mantova per il festival è già, in sé, un’entrata in scena. La città si offre come un palcoscenico diffuso, dove ogni luogo è spazio d’ascolto e ogni passaggio tra un concerto e l’altro è una pausa narrativa. Ho assistito a numerosi concerti — più di quanti potessi prevedere, sospinta da un entusiasmo crescente — in luoghi che da soli valgono il viaggio: le stanze del Palazzo Ducale (Sala dei Fiumi, Sala Manto, la Galleria degli Specchi), l’incantevole Teatro Bibiena, la Rotonda di San Lorenzo, il Palazzo Vescovile, Palazzo d’Arco, la Casa del Pittore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Mantova in musica: un viaggio tra bellezza e intensità a Trame Sonore

Leggi anche Mantova si trasforma in un laboratorio di creatività: il festival Trame Sonore 2025 reinventa la musica da camera - Mantova si prepara a diventare un laboratorio di creatività con il festival Trame Sonore 2025, che trasformerà la città in un crocevia di suoni e idee dal 29 maggio al 2 giugno.

Cosa riportano altre fonti

Trame Sonore, a Mantova un vortice di musica e bellezza

Come scrive msn.com: (di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 26 MAG - Dal 29 maggio al 2 giugno 300 artisti, 150 appuntamenti. Più di 300 artisti, 150 appuntamenti ...

Trame sonore a Mantova, 'la classica proiettata verso il futuro'

Riporta ansa.it: "Il concentrato di bellezza e musica offerto da Mantova crea davvero una situazione ... a Trame Sonore con la sola contropartita di viaggio, vitto e alloggio. È cambiato qualcosa?

Il Volo, a Mantova gli unici concerti in Italia: a maggio tre date di ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’

Da ilgiorno.it: un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica Mantova, 24 marzo 2025 – Un successo dietro l’altro per Il Volo ...