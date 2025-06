Mantova in musica | un viaggio tra bellezza e intensità a Trame Sonore

Scopri Mantova in Musica: un viaggio emozionante tra note e bellezza. Trame Sonore si rivela come un palcoscenico di esperienze musicali uniche, dove ogni suono racconta storie di intensità e passione. Immergersi in questo evento significa fare parte di una comunità di amanti della musica, unite dalla ricerca della bellezza. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che arricchisce l’anima e accende la creatività.

Non ero mai stata a Trame Sonore. Ne avevo sentito parlare, certo — elogi, recensioni entusiaste, voci di corridoio tra appassionati — ma viverlo di persona è stato un altro tipo di rivelazione. Un'immersione completa, quasi un rito di passaggio, in quella che potrei definire una delle esperienze musicali più raffinate, stratificate e vive che mi sia capitato di attraversare. Arrivare a Mantova per il festival è già, in sé, un'entrata in scena. La città si offre come un palcoscenico diffuso, dove ogni luogo è spazio d'ascolto e ogni passaggio tra un concerto e l'altro è una pausa narrativa. Ho assistito a numerosi concerti — più di quanti potessi prevedere, sospinta da un entusiasmo crescente — in luoghi che da soli valgono il viaggio: le stanze del Palazzo Ducale (Sala dei Fiumi, Sala Manto, la Galleria degli Specchi), l'incantevole Teatro Bibiena, la Rotonda di San Lorenzo, il Palazzo Vescovile, Palazzo d'Arco, la Casa del Pittore.

