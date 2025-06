Manifesti filorussi il sindaco condanna le affissioni | Truffa contro l' opinione pubblica

Il sindaco di Modena condanna fermamente le recenti affissioni filorusse che stravolgono la verità. In un periodo in cui la disinformazione è più pericolosa che mai, questi manifesti rappresentano una truffa contro l'opinione pubblica. Lo slogan “la Russia non è il nostro nemico” risuona come un'eco di divisione, mentre l'unità e la trasparenza sono fondamentali per affrontare le sfide globali del nostro tempo. È tempo di alzare la voce per la

Come già accaduto nel recente passato, alcune associazioni filorusse dei territori di Modena e limitrofi, hanno rilanciato una campagna di affissioni di manifesti. Lo slogan “la Russia non è il nostro nemico” è stato affiancato in questo caso dalla scritta "Mattarella non parla in nome del popolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Manifesti filorussi, il sindaco condanna le affissioni: "Truffa contro l'opinione pubblica"

