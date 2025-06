manifesti filorussi a modena con attacco a mattarella il sindaco valuta la rimozione

Modena si trova al centro di un acceso dibattito su pace e geopolitica. I manifesti filorussi, con messaggi contro il Presidente Mattarella, sollevano interrogativi su quale direzione stia prendendo l'opinione pubblica italiana. L'amministrazione comunale ora valuta la rimozione, ma questo gesto potrebbe alimentare ulteriormente le polemiche. In un'epoca di polarizzazione, il potere delle parole diventa cruciale: cosa significa davvero "parlare a nome del popolo"?

Modena, 3 giugno 2025 – “La Russia non vuole invadere l’Europa. Fermate la corsa al riarmo. Mattarella non parla a nome del popolo italiano”. É il contenuto di una serie di manifesti filorussi apparsi in cittĂ , uno dei quali in via Emilia est. A fare da sfondo alla frase una ideale stretta di mano tra Russia e Italia. Affissioni giĂ diffuse l’anno scorso, ma che quest’anno tirano in ballo anche il presidente della Repubblica. Il sindaco condanna il messaggio e ne sta valutando la rimozione, il parlamentare del Partito democratico medita invece la denuncia per vilipendio al Capo dello Stato. Ad affiggere i manifesti è stata l’associazione Kairòs e il Coordinamento Modenese contro la guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it