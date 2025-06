Mangia e Sciòppa torna la Mangialonga della Val d' Aveto con 6 tappe tra cibo e natura

Domenica 8 giugno, preparati a vivere un'esperienza unica con "Mangia e Sciòppa", la Mangialonga della Val d'Aveto! Un viaggio gastronomico e naturalistico che si snoda attraverso sei tappe, dove il cibo del territorio incontra panorami mozzafiato. In un'epoca in cui il turismo sostenibile è sempre più in voga, questo evento celebra l'amore per la natura e le tradizioni culinarie locali. Non perdere l'occasione di assaporare il meglio della Val d'Aveto