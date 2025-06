Mandy Rose su un possibile ritorno in WWE | Risponderei alla chiamata di Triple H

Mandy Rose è pronta a rispondere alla chiamata di Triple H! Dopo il suo sorprendente allontanamento dalla WWE, l'ex campionessa femminile di NXT non ha perso speranza e si mostra aperta a un ritorno. Questo riaccende le riflessioni sul valore della resilienza nel mondo del wrestling, dove le porte possono chiudersi ma non sempre per sempre. Rimanete sintonizzati: il ring potrebbe rivedere presto uno dei suoi talenti più brillanti!

Mandy Rose non lotta in WWE dal suo clamoroso licenziamento avvenuto nel dicembre 2022, ma quella porta potrebbe non essere chiusa per sempre. L’ex campionessa femminile di NXT si è aperta in una nuova intervista a CardPlayer.com, rivelando che risponderebbe sicuramente alla chiamata se Paul “Triple H” Levesque la contattasse. Il suo allontanamento è arrivato dopo la diffusione online di contenuti espliciti provenienti dal suo account FanTime, episodio che ha posto fine al suo dominante regno da campionessa, durato ben 413 giorni. Nonostante l’uscita controversa, Mandy non esclude un ritorno, purché ci siano le giuste condizioni: “Risponderei sicuramente alla telefonata, se Triple H mi chiamasse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mandy Rose su un possibile ritorno in WWE:“Risponderei alla chiamata di Triple H”

Ne parlano su altre fonti

Mandy Rose su OnlyFans: la WWE la licenzia

Come scrive gazzetta.it: Mandy Rose è stata licenziata dalla WWE. La modella e wrestler, ex campionessa di NXT (ha detenuto il titolo per oltre un anno), è stata allontanata dalla compagnia di wrestling più importante ...