Manca un mese ai saldi estivi ma c' è chi è già partito | la denuncia di Ascom Padova

Manca un mese all’inizio dei saldi estivi, ma già si accendono polemiche. ASCOM Padova lancia la denuncia: chi ha iniziato prima? Con il panorama degli acquisti sempre in evoluzione, ci si chiede se questi sconti siano ancora un evento atteso o se stiano perdendo di significato. Scopriremo a breve se i consumatori risponderanno a questa provocazione. E voi, siete pronti a cogliere le occasioni?

Ancora un mese, e poi saranno di nuovo saldi: scatta infatti sabato 5 luglio, per protrarsi poi fino a fine agosto, uno degli appuntamenti più classici del calendario degli acquisti. Saldi utili? Superati? Dannosi? Il dibattito è più che mai aperto anche perchè, a poco più di 30 giorni dallo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Manca un mese ai saldi estivi, ma c'è chi è già partito»: la denuncia di Ascom Padova

