Manca l' acqua per 24 ore | scuole chiuse

A Santa Maria a Vico, l'acqua scarseggia per 24 ore e le scuole chiudono. Un’interruzione necessaria per lavori di allacciamento alla rete regionale del Serino, ma anche un richiamo all'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. L'episodio mette in luce il crescente problema della scarsità d'acqua, tema caldissimo nell'attuale dibattito ambientale. Quali misure adotteremo per garantire un futuro senza crisi idrica?

Interruzione dell'erogazione idrica e scuole chiuse. Lo rende noto il Comune di Santa Maria a Vico dopo la comunicazione del gestore del servizio idrico comunale sui lavori di allacciamento della rete alla condotta regionale del Serino. Rubinetti a secco, su tutto il territorio comunale

Manca l'acqua, scuole chiuse: ecco quali - A causa di una sospensione idrica programmata per martedì 13 maggio, diverse scuole di Alatri rimarranno chiuse.

