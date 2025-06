Mammona ha vinto sul Sinai Espropriato il monastero di Santa Caterina

La recente espropriazione del Monastero di Santa Caterina da parte dello Stato egiziano segna un nuovo capitolo nella lotta tra fede e avidità moderna. Non più le crociate, ma interessi turistici e affari energetici minacciano uno dei luoghi più sacri del cristianesimo. Questo episodio ci invita a riflettere su come la storia possa essere riscritta dall'avidità contemporanea, mettendo in discussione il nostro rapporto con il patrimonio culturale.