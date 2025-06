' Mamme Moda e Motori' allo shooting fotografico protagonista anche una signora di Savignano

Nel cuore di "Mamme, Moda e Motori", il weekend scorso ha brillato una signora di Savignano, dimostrando che la bellezza materna sa unire eleganza e passione per i motori. Dieci mamme vincitrici del concorso "Miss Mamma Italiana" sono state immortalate in uno shooting esclusivo, dove moda e adrenalina si intrecciano. Un evento che celebra la forza delle mamme moderne: non solo genitrici, ma vere icone di stile!

Anche quest'anno, si è tenuto l'evento "Mamme, Moda e Motori". Lo scorso fine settimana, dieci Mamme Miss, vincitrici di fascia del concorso "Miss Mamma Italiana", sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti. Da Bellaria Igea Marina, a bordo delle.

