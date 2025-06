Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 4 giugno | le regioni a rischio

Preparati! Una nuova perturbazione si abbatte sull'Italia: domani, 4 giugno, l'allerta meteo gialla colpirà quattro regioni. I forti temporali e nubifragi in arrivo non sono solo un evento isolato, ma parte di un trend climatico sempre più marcato. Scopri quali aree saranno maggiormente a rischio e come affrontare questa situazione tempestosa. Non lasciarti sorprendere, leggi tutto!

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia con forte rischio temporali e nubifragi. Nel nuovo bollettino di criticità meteo, la Protezione civile ha valutato per domani 4 giugno un’allerta meteo gialla per temporali su quatto regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

