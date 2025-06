Malori dopo il bagno sequestrata la piscina

Dopo il malore di cinque bambini in una piscina di Roma, il PM ha disposto il sequestro dell'impianto per verificare la qualità dell'acqua. Questo triste episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricreative, un tema sempre più attuale in un'estate in cui le famiglie cercano relax e divertimento. È fondamentale garantire ambienti sani: la salute dei più piccoli è una priorità che non possiamo sottovalutare. Rimanete informati!

Disposto dal pm il sequestro con conseguente analisi dell'acqua della piscina di Roma dove ieri cinque bambini hanno accusato malori. Nel pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo della polizia e degli ispettori della Asl nella piscina del circolo sportivo in zona Borghesiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malori dopo il bagno, sequestrata la piscina

