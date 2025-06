Malori dopo bagno in piscina a Roma | cinque bambini in ospedale Uno è grave

Attimi di paura a Roma, dove cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno in piscina, con uno in condizioni gravi. Si sospetta un'intossicazione da cloro, un problema che riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle strutture acquatiche, sempre più frequentate durante l'estate. Qual è il vero stato delle norme di sicurezza? Questo episodio solleva interrogativi cruciali per la salute dei più piccoli e il benessere delle famiglie.

Attimi di paura in un centro sportivo nella zona Borghesiana, dove lunedì 2 giugno, intorno alle 17:45, cinque bambini hanno accusato malori dopo un bagno in piscina. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di un caso di intossicazione da cloro. Le cause però sono ancora da chiarire. Sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Malori dopo bagno in piscina a Roma: cinque bambini in ospedale. Uno è grave

