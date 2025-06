Malore per tre militari a causa del gran caldo | Piazza senza alberi

Il malore di tre militari in piazza della Vittoria riaccende il dibattito sul caldo estivo e sull’importanza degli spazi verdi nelle città. Senza alberi, il cemento diventa un nemico da affrontare. Questo episodio mette in luce una realtà scottante: la salute pubblica è a rischio quando manca l’ombra. È tempo di riconsiderare i nostri ambienti urbani, perché il benessere di tutti merita una priorità.

Prima un carabiniere, poi un finanziere e infine un poliziotto si sfilano dal corpo di parata per riprendersi. Tutti e tre hanno accusato un lieve calo di zuccheri dovuto al grande caldo di ieri mattina in piazza della Vittoria. Niente di grave, ma quanto basta per far esplodere la polemica. E riaccendere la nostalgia della verde e rigogliosa ‘vecchia’ piazza alberata. "’Where have all the flowers gone?’ (Dove sono finiti tutti i fiori?) era il titolo di una conosciuta canzone contro la guerra degli anni settanta, cantata da Joan Baez e Marlene Dietrich – commenta ironicamente il professor Ugo Pellini, botanico ed ex membro della Consulta Verde – Se si confrontano le immagini proprio di quel periodo a Reggio di Piazza d’armi, di Piazza Gioberti, di Porta Santo Stefano e Porta San Pietro con quelle attuali, non può sfuggire che il grigio del cemento, dell’asfalto e della pietra di Luserna ha preso il posto delle colorate fioriture di un tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it