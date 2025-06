Malore in tribunale a Roma ragazza salvata da poliziotti

Un intervento eroico ha salvato la vita di una giovane a Roma, dimostrando quanto sia fondamentale la prontezza e l'addestramento delle forze dell'ordine. Mentre il mondo discute del crescente bisogno di sicurezza nelle cittĂ , storie come questa ci ricordano che i veri eroi indossano una divisa. I poliziotti, in servizio al tribunale, hanno messo in pratica le loro competenze, rispondendo prontamente a un'emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Questo episodio sottolinea

Aveva accompagnato il padre in tribunale a piazzale Clodio a Roma per assistere a un’udienza, quando si è accasciata a terra per un malore rischiando di soffocare. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento di quattro giovani poliziotti, in servizio al commissariato di polizia Palazzo di Giustizia, che hanno praticato alla ragazza le manovre di primo soccorso per evitare che inghiottisse la lingua e rimanesse soffocata. Durante la manovra gli agenti hanno dato anche l’allarme al medico di servizio a Palazzo di Giustizia e all’Ares 118: la donna, fuori pericolo grazie all’intervento della polizia, è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malore in tribunale a Roma, ragazza salvata da poliziotti

