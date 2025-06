Malore in mare muore a 66 anni nelle acque di Scarlino

Tragedia in mare a Scarlino: un uomo di 66 anni perde la vita dopo un malore mentre nuotava. Questo triste episodio riporta l'attenzione su un tema sempre più attuale, la salute in vacanza. Con l'aumento delle temperature e l'afflusso di turisti, è fondamentale non sottovalutare i segnali del nostro corpo. Un punto interessante da considerare? La prevenzione è la chiave per godere appieno dell'estate, in sicurezza e serenità.

SCARLINO – Muore dopo una malore in acqua a Scarlino. È successo questa mattina (3 giugno) e la vittima è un uomo di 66 anni. Dopo l’allarme sul posto, intorno alle 10,30 del mattino, sono intervenute l’auto medica di Follonica, l’ambulanza dell’ Anpas di Massa – Scarlino e la guardia costiera. È stato anche richiesto, e poi disattivato, l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3. I sanitari, infatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

